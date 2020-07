Italia e Russia, oligarchia e libero mercato (Di sabato 11 luglio 2020) Italia e Russia sono molto più simili di quanto si direbbe. Ovviamente, i risvolti politici autoritari russi non sono auspicabili rispetto a quelli democratici europei, dunque anche Italiani; il che non esclude gli evidenti rapporti tra Russia e Italia. I legami tra i due paesi sono antichi e dettati in particolar modo dalle esigenze energetiche (rapporti ENI-Rosneft). La Russia non è di facile comprensione per gli osservatori occidentali. A parte che essa «non può essere una democrazia perché se lo fosse non esisterebbe», come ha scritto Lucio Caracciolo (la Repubblica, 7 marzo 2015), sono interessanti le mutazioni che si sono susseguite negli ultimi trent’anni sul suolo post-sovietico e che non hanno fatto altro che complicare il ruolo e ... Leggi su nextquotidiano

haStatoNESSUNO : @pelton2020 @pelton2019 @FRANCESCOCARDE3 @pelton2018 @pelton2013 @TommyBrain @oss_romano @Avvenire_Nei… - daninovaro : RT @todorov_denis: Casualmente il virus cinese ha colpito con estrema forza in Italia la regione Lombardia e nel mondo Brasile, Russia, Gra… - Natalia62151318 : RT @todorov_denis: Casualmente il virus cinese ha colpito con estrema forza in Italia la regione Lombardia e nel mondo Brasile, Russia, Gra… - verdier_alex : RT @bicidiario: Purtroppo l'asse debole del mondo si e' dimostrato Cina Italia Uk Usa Brasile Russia. La pandemia ha vinto e sfondato li' n… - bicidiario : Purtroppo l'asse debole del mondo si e' dimostrato Cina Italia Uk Usa Brasile Russia. La pandemia ha vinto e sfonda… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Russia Italia e Russia, oligarchia e libero mercato next Cometa Neowise: dove, come e quando vederla in Italia

Sabato 11 luglio comincia il periodo migliore per osservare anche da noi la cometa Neowise, diventata la vera protagonista del cielo in queste prime notti d'estate. Con la sua scia luminosa, particola ...

Fitch conferma il rating e l'outlook resta stabile. Ma c'è una nera profezia

Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB-, avendolo già tagliato lo scorso mese di aprile portandolo ad appena un gradino sopra il livello junk e allineandosi alla valutazione di Moody's ("Baa3", ul ...

Sabato 11 luglio comincia il periodo migliore per osservare anche da noi la cometa Neowise, diventata la vera protagonista del cielo in queste prime notti d'estate. Con la sua scia luminosa, particola ...Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB-, avendolo già tagliato lo scorso mese di aprile portandolo ad appena un gradino sopra il livello junk e allineandosi alla valutazione di Moody's ("Baa3", ul ...