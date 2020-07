Irene insegnante scomparsa in Sardegna: sette anni di mistero, nuovo appello della figlia (Di sabato 11 luglio 2020) Irene insegnante scomparsa in Sardegna ormai sette anni fa. Può una donna di 65 anni, insegnante in pensione e madre di famiglia, sparire nel nulla senza un motivo? Sembra incredibile ma è così. Di questa donna si è persa ogni traccia la mattina dell’11 luglio 2013, quando uscì di casa per fare una camminata dicendo al figlio “Ci vediamo alle 8:30”. Irene Cristinzio Foto Facebook sette anni senza Irene Cristinzio: nuovo appello della figlia Arrovellarsi per tutti questi anni, chiedendosi che fine abbia fatto la propria madre. E non avere ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Irene insegnante Irene Capuano insegnante per aspiranti influencer | L’avventura dopo Uomini e Donne MeteoWeek Irene insegnante scomparsa in Sardegna: sette anni di mistero, nuovo appello della figlia

Irene insegnante scomparsa in Sardegna ormai sette anni fa. Può una donna di 65 anni, insegnante in pensione e madre di famiglia, sparire nel nulla senza un motivo? Sembra incredibile ma è così.

Maccagno, secondo appuntamento della rassegna musicale “antichi organi”

La stagione musicale compie 40 anni e propone una serata in un posto ricco di fascino e cultura, il Santuario Madonna del Rosario L’Associazione Antiqua Modicia propone il secondo appuntamento della 4 ...

Irene insegnante scomparsa in Sardegna ormai sette anni fa. Può una donna di 65 anni, insegnante in pensione e madre di famiglia, sparire nel nulla senza un motivo? Sembra incredibile ma è così.La stagione musicale compie 40 anni e propone una serata in un posto ricco di fascino e cultura, il Santuario Madonna del Rosario L’Associazione Antiqua Modicia propone il secondo appuntamento della 4 ...