Inzaghi punge: “I miei successori al Milan hanno fatto peggio di me” (Di sabato 11 luglio 2020) L'allenatore dell'anno in Serie B è stato sicuramente Filippo Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, ha conquistato la promozione in A con il Benevento grazie a una cavalcata da record. La formazione dei ciociari risale nella massima categoria dopo due stagioni di assenza. Un traguardo che ha fatto felici i tifosi giallorossi.caption id="attachment 982207" align="alignnone" width="1024" Inzaghi Benevento (getty images)/captionSTOCCATAInzaghi, però, è tornato a parlare anche del suo passato ai microfoni di Rai Sport, non risparmiando una critica al Milan, club da lui allenato nel 2014/15: "Ho cercato di fare il massimo ed abbiamo fatto bene. Al Milan ho capito che avrei potuto fare davvero l'allenatore. Chi è arrivato dopo ha ... Leggi su itasportpress

