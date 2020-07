Inter e Juventus attente, offerta da 50 milioni dall’Inghilterra per Chiesa (Di sabato 11 luglio 2020) Nonostante le ultime uscite non siano state brillantissime, Federico Chiesa rimane un obiettivo di tante squadre europee. In Italia Juventus e Inter sono le società che più hanno mostrato Interesse all'ala classe 1997.IL MANCHESTER UNITED SU Chiesacaption id="attachment 555815" align="alignnone" width="300" Chiesa (getty images)/captionChiesa però non fa gola solo alle due big italiane. Secondo quanto riportato dal Daily Mail anche in Inghilterra non mancano gli ammiratori del giovane italiano. Finora in stagione Chiesa ha messo a segno 6 gol in 27 partite di campionato, ma la sua versatilità lo rendono uno dei prospetti più Interessanti del nostro campionato. Il quotidiano inglese parla di ... Leggi su itasportpress

