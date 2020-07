Infortunio Schouten: stiramento al bicipite femorale (Di sabato 11 luglio 2020) Infortuno Schouten: stiramento al bicipite femorale per il centrocampista del Bologna. Out due settimane Brutte notizie per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come riporta il comunicato del club rossoblù, Jerdy Schouten ha rimediato uno stiramento al bicipite femorale destro che lo terrà ai box per due settimane. «Gli esami cui è stato sottoposto Jerdy Schouten, in seguito ad un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato uno stiramento del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 2 settimane». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Bologna si appresta a preparare il derby emiliano con il Parma, in programma domani sera allo stadio Renato Dall’Ara, ma nel frattempo si trova a fare i conti con un nuovo infortunio. Il centrocamp ...

