Infermiere cremonese si sfoga su Fb: “abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid” (Di sabato 11 luglio 2020) “Se qualcuno conosce una persona che ha perso uno dei suoi cari a causa del virus, provi a chiedere cosa ne pensa del fatto che ci siano persone che insistono a non voler indossare la mascherina”. I contagi Covid non si arrestano e l’epidemia non è affatto superata, anzi negli ultimi giorni c’è stata una … L'articolo Infermiere cremonese si sfoga su Fb: “abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

