Indennità Covid-19 lavoratori domestici: richieste di riesame online (Di sabato 11 luglio 2020) L’esito delle istruttorie delle domande di indennità per i lavoratori domestici è stato notificato ai soggetti che sono risultati beneficiari della prestazione, introdotta dal decreto Rilancio. È possibile visualizzare l’esito dell’istruttoria automatizzata accedendo al portale dell’Istituto mediante le credenziali di autenticazione, nell’ambito della stessa procedura di presentazione della domanda online. In caso di domanda respinta è possibile visualizzare le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità. L’utente la cui domanda sia stata respinta, qualora ritenga di avere comunque i requisiti per l’indennità, tramite la stessa procedura può chiedere il riesame del provvedimento, ... Leggi su notizieora

