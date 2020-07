"In Italia più pensioni che occupati". Così il Covid ha segnato il sorpasso (Di sabato 11 luglio 2020) più pensioni che occupati . E' quanto emerge dallo studio della Cgia , secondo cui nello scorso maggio coloro che avevano un impiego lavorativo sono scesi a 22,77 milioni, mentre le pensioni erogate, ... Leggi su quotidiano

ilmeteoit : #Meteo: dal 2020 al 2024 farà #SEMPRE più #CALDO, #CONSEGUENZE #PERICOLOSE anche per l'ITALIA. Ecco tutti i #RISCHI - broggalf : Edicola: I giovani in lista d’attesa ?@Corriere? Bisogna rendersi conto di tutto ciò che l’@UE ci offre e cercare d… - Pi_Tay_Sa : RT @BTSItalia_twt: ??| [ITUNES ITALIA] Moon è ancora #2! Se volete ricevere il brano o i fondi, utilizzate #MoonInRegalo oppure scrivete a @… - LaCnews24 : Coronavirus, in Calabria l'indice di contagio Rt tra i piu' bassi d'Italia #calabrianotizie #newscalabria - GEscortitalia : Coronavirus: allarme Gb, 'chi è in sovrappeso rischia di più' Clicca qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Italia più Ue, Berlusconi ribadisce: Italia Paese a cui conviene di pi Mes Yahoo Notizie Le qualità nascoste di Termoli, il borgo più celebre della costa molisana

Termoli è un incantevole borgo in provincia di Campobasso, il più noto della costa molisana, amato soprattutto per la qualità delle acque del mare e per la sicurezza delle spiagge. In molti lo conosco ...

A maggio pagate più pensioni che buste paga

AGI - A maggio in Italia sono state pagate più pensioni che buste paga. Lo afferma, "con un notevole grado di certezza" l'ufficio studi della Cgia, secondo cui 22,77 milioni di occupati registrati lo ...

Termoli è un incantevole borgo in provincia di Campobasso, il più noto della costa molisana, amato soprattutto per la qualità delle acque del mare e per la sicurezza delle spiagge. In molti lo conosco ...AGI - A maggio in Italia sono state pagate più pensioni che buste paga. Lo afferma, "con un notevole grado di certezza" l'ufficio studi della Cgia, secondo cui 22,77 milioni di occupati registrati lo ...