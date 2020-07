In carcere poco cibo e di bassa qualità, Cesare Battisti fa ricorso al Tribunale di Sorveglianza (Di sabato 11 luglio 2020) Il regime alimentare in isolamento metterebbe a rischio la sua salute. Nei prossimi giorni la decisione sul reclamo Leggi su repubblica

Cesare Battisti fa ricorso : "In carcere poco cibo e di scarsa qualità" Il cibo servito nel carcere di Massama, a Oristano, sarebbe poco e di scarsa qualità, tanto che rischierebbe di compromettere la già minata salute dell'ex terrorista Cesare Battisti . Per questa ragione ha deciso di presentare ...

Ardea - nasconde armi e droga : arrestato 37enne - era da poco uscito dal carcere Blitz dei carabinieri della Compagnia di Anzio, guidata dal Capitano Giulio Pisani, nella tarda mattinata di oggi, 25 giugno, ad Ardea, nel quartiere Nuova Florida, all'interno di un'abitazione su via di Pratica di Mare. I militari ...

Battisti si lamenta del cibo in carcere: "Scarso e di pessima qualità"

L'ex militante dei Pac, Proletari armati per il comunismo, soffre di diverse patologie e il poco cibo che gli viene somministrato in cella non sarebbe adeguato al suo stato di salute. Così Battisti, a ...

L'ex militante dei Pac, Proletari armati per il comunismo, soffre di diverse patologie e il poco cibo che gli viene somministrato in cella non sarebbe adeguato al suo stato di salute. Così Battisti, a ...