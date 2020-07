Immigrazione, sindaco Lampedusa “E’ emergenza, Conte venga qui” (Di sabato 11 luglio 2020) Lampedusa AGRIGENTO (ITALPRESS) – “La cosa che mi stupisce oggi è che il presidente della Regione, di fronte a questa emergenza, si presenta a Lampedusa a prendere coscienza di quello che sta accadendo, mentre da diverso tempo invito il presidente Conte a venire a Lampedusa e a controllare lo stato di emergenza e l’unica risposta è un silenzio assordante”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello che ha ricevuto la visita a sorpresa del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, arrivati sull’isola per un sopralluogo.“Quindi – ha aggiunto – per questo motivo chiedo ufficialmente che venga il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

