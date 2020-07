Il virus del capitalismo (Di sabato 11 luglio 2020) L’epidemia di covid-19 ha influenzato in maniera paradossale la nostra economia. Da una parte ha obbligato le autorità a prendere misure che, in certi casi, tendono quasi al comunismo. Ma è solo una faccia della medaglia. Leggi Leggi su internazionale

matteosalvinimi : Dopo aver perso a marzo suo papà Roberto Stella, primo medico vittima del maledetto virus, oggi diventa dottore in… - fattoquotidiano : Nel giorno in cui gli Stati Uniti festeggiano i 244 anni di storia, Trump, invece di parlare a tutti gli americani,… - matteosalvinimi : ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che im… - filipposantelli : RT @filipposantelli: Un mese dopo la fantomatica teoria del virus importato con il salmone, Pechino continua a bloccare i prodotti stranier… - Andrez1si : RT @BarbaraRaval: ?????? Esclusivo: medico virologo fuggito da Hong Kong rivela la verità sul corona virus, le minacce subite e ' la corruzio… -

Ultime Notizie dalla rete : virus del

Internazionale

E sul fatto che l'estate doveva essere nemica del virus precisa. «Caldo e alto tasso di umidità ne ostacolano la diffusione - dice Ricciardi a "La Stampa" - ma da soli non bastano a contrastarlo, come ...(Agenzia Vista) Ginevra, 10 luglio 2020 Oms: "Possibile controllare situazione come dimostrano Italia, Spagna e Corea del Sud" "Ci sono molti esempi in tutto il mondo che hanno dimostrato che anche se ...