Il video di Gasperini che litiga con il tifoso del Napoli e dell’insulto “Terrone” (Di sabato 11 luglio 2020) Un video che circola sui social network mostra l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini che litiga con un tifoso del Napoli: il tifoso, mentre riprende con il telefonino, gli urla “Forza Napoli” e lui risponde “Pedala, coglione” mentre si sente la voce di un altro accompagnatore della squadra bergamasca che prima dice “Testa di cazzo” e poi “Terrone del cazzo”. Il problema del video è che è frutto di un montaggio malizioso non per quanto riguarda l’insulto razzista del dirigente, ma perché la reazione di Gasperini non è dovuta al “Forza Napoli” pronunciato un istante prima dal tifoso ma ... Leggi su nextquotidiano

