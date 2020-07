Il ricovero più lungo del West in quel della mia Cattoclinica preferita (Di sabato 11 luglio 2020) Se nei post precedenti vi ho raccontato le prime 24 ore del ricovero, da questo post in poi entreremo nel vivo dell’intero ricovero più lungo del West in quel della nostra Cattoclinica preferita. Benvenuti, quindi, a “Le avventure di Picc e Peg” – che non sono i protagonisti di un divertente cartone animato – ma i loschi individui che hanno caratterizzato il mio soggiorno all’ombra del crocefisso. Siamo ad aprile e non vedo l’ora di cominciare la bella stagione: per chi non lo sapesse il francesino detesta con tutte le sue forze mentali il periodo freddo (l’unica nota lieta è che quando tremo provo l’ebbrezza di muovermi). Nel mese del dolce dormir, però, si susseguono episodi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus - esperto : “Donne in gravidanza più a rischio di forme gravi - maggiori probabilità di ricovero in terapia intensiva e ventilatore polmonare” Le donne in stato di gravidanza hanno più rischi di contrarre una forma grave di Covid-19 rispetto alle donne che non aspettano un bambino. Lo ha sottolineato ai giornalisti il responsabile dei Centri statunitensi per la prevenzione ...

maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - marcodimaio : In Veneto stanno aumentando i casi di contagio. #Zaia chiede misure più severe (fino ad ipotizzare una sorta di ric… - rtl1025 : ?? La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo non ha più pazienti contagiati dal…

