Il Ponte‘98 trasloca al “Mellusi” di Benevento (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Tanto tuonò che piovve: l’Asd Ponte ‘98 disputerà il prossimo campionato di promozione al campo sportivo ‘Mellusi’ di Benevento. Dunque dopo oltre venti anni la squadra pontese, nonostante Ponte abbia un campo invidiabile, trasloca presso un altro impianto sportivo ma nel capoluogo. A renderlo noto è il Presidente Marco Fusco che annuncia la presenza del Ponte ‘98 al prossimo campionato di Promozione e, a malincuore, annuncia che le gare in casa si disputeranno a Benevento e non più a Ponte. Ricordiamo che all’Ocone di Ponte giocano altre squadre sannite, quindi la squadra locale ha dovuto fare i bagagli e andare via poiché non è stato raggiunto un accordo tra la dirigenza del Ponte ‘98 e il sindaco ... Leggi su anteprima24

