Il Pd blinda il governo sullo stato d'emergenza (Di sabato 11 luglio 2020) La questione della proroga dello stato d'emergenza per gestire ogni possibile sviluppo relativo alla diffusione del coronavirus vede sempre il centrodestra sulle barricate - e non manca di attraversare trasversalmente anche qualche settore della maggioranza - ma è Nicola Zingaretti a 'blindare', almeno sul tema, Palazzo Chigi. "Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia", chiarisce il segretario Pd che con la sinteticità di Twitter annota ancora solo, ma significativamente, che "chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico". Non riesce dunque il tentativo di creare un fronte trasversale messo in atto da FI. "Ai 5 stelle non chiediamo niente, sarebbe pretendere troppo, ma ci rivolgiamo invece a Partito democratico e Italia ... Leggi su agi

Andreaacquista : RT @carmentpf: #Conte chiede PIENI POTERI! Quando c'erano ancora decine di morti al giorno,Mattarella non gliel'ha concessi e ora si? così… - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: Il #Pd blinda il #governo sullo #statodiemergenza ma nella maggioranza c'è ancora chi scalpita. - MariangelaErcu4 : RT @carmentpf: #Conte chiede PIENI POTERI! Quando c'erano ancora decine di morti al giorno,Mattarella non gliel'ha concessi e ora si? così… - Notiziedi_it : Il Pd blinda il governo sullo stato d’emergenza - fisco24_info : Il Pd blinda il governo sullo stato d'emergenza: La questione della proroga dello stato d'emergenza per gestire ogn… -

Ultime Notizie dalla rete : blinda governo Il Pd blinda il governo sullo stato d'emergenza AGI - Agenzia Italia Il Pd blinda il governo sullo stato d'emergenza

La questione della proroga dello stato d'emergenza per gestire ogni possibile sviluppo relativo alla diffusione del coronavirus vede sempre il centrodestra sulle barricate - e non manca di attraversar ...

Coronavirus, Zingaretti blinda il governo: "Stato d'emergenza, noi con Conte"

La questione della proroga dello stato d'emergenza per gestire ogni possibile sviluppo relativo alla diffusione del coronavirus vede sempre il centrodestra sulle barricate - e non manca di attraversar ...

La questione della proroga dello stato d'emergenza per gestire ogni possibile sviluppo relativo alla diffusione del coronavirus vede sempre il centrodestra sulle barricate - e non manca di attraversar ...La questione della proroga dello stato d'emergenza per gestire ogni possibile sviluppo relativo alla diffusione del coronavirus vede sempre il centrodestra sulle barricate - e non manca di attraversar ...