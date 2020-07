IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni puntata di lunedì 13 luglio 2020 (Di sabato 11 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 13 luglio 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 11 e martedì 14 luglio 2020Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) si stanno occupando della prossima consegna DELLE divise per le hostess commissionate da Achille (Roberto Alpi) per Expo 61. Federico (Alessandro Fella) dice alla sua famiglia che vuole farsi operare. Angela Barbieri (Alessia Debandi) non lavora più per il circolo e si offre di aiutare Marcello (Pietro Masotti) mentre Salvatore (Emanuel Caserio) è assente dalla caffetteria per il ritiro di un jukebox usato. Gabriella (Ilaria ... Leggi su tvsoap

