“Il padre di mia figlia è il principe Alberto di Monaco”: donna brasiliana chiede il riconoscimento della paternità (Di sabato 11 luglio 2020) Una donna brasiliana che vive in Italia (nelle Marche) si è affidata ad un legale per per avviare il riconoscimento di paternità della figlia che – a suo dire – sarebbe del principe Alberto di Monaco. I dettagli della presunta relazione tra la signora brasiliana (che all’epoca dei fatti sarebbe stata appena maggiorenne) e Alberto Di Monaco sono ricostruiti nella memoria presentata davanti al tribunale di Milano dall’avvocato Erich Grimaldi. “Dopo averlo conosciuto in un noto locale in Brasile, la donna avrebbe accompagnato Alberto di Monaco in un viaggio di piacere in giro per l’Europa”, le parole del legale. La ragazza, rimasta ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : ??L’ULTIMA TROVATA DEL GOVERNO? TOGLIERE LA DICITURA “MADRE” E “PADRE” DAI DOCUMENTI DEI MINORI?? Il governo non s… - repubblica : Il padre Roberto Stella è uno dei primi medici morti per il Covid: suo figlio Massimo si laurea in medicina - corsi_gabriele : Mio padre mi riprendeva con tono severo se dicevo: “Non avete capito” al posto di : “Mi sono espresso male” (“se tu… - SpecolaVaticana : Papa Francesco ha riconosciuto il 10 Luglio 2020 le virtù eroiche di P. Kino gesuita missionario che lavorò nel des… - edeniti : @civati @Pennacchiiiii La previsione di Mio Padre è molto più veritiera. Leggi il Mio Sito. -

Ultime Notizie dalla rete : “Il padre Elicottero precipita vicino Roma: chi potrebbero essere le vittime Yahoo Notizie