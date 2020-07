Il Museo del Duomo di Udine riapre i suoi spazi con nuove proposte (Di sabato 11 luglio 2020) La sedicesima edizione di Incontri di musica arte storia organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Annunziata per le festività dei SS. Patroni Ermagora e Fortunato ha per tema Gianbattista Tiepolo nel 250° anno dalla scomparsa.Con la forzata chiusura dal 24 febbraio, le attività del Museo con il pubblico sono state sospese e i programmi che erano stati avviati e prevedevano gli ultimi appuntamenti delle manifestazioni per il 250° di Pietro Nachini si sono fermati, come pure in parte si sono sovrapposti a quelli dedicati nel 2020 ai 250 anni dalla scomparsa di Gianbattista Tiepolo. Per i primi si riproporrà solo il grande concerto inaugurale dell’organo in restauro al termine dei lavori entro la fine dell’anno. Una ripresa graduale interesserà il Museo, ... Leggi su udine20

Il Museo dello Shaanxi dona 15mila mascherine al Museo Reggia di Caserta Tempo di lettura: < 1 minutoLo Shaanxi History Museum dona 15500 mascherine chirurgiche al Museo Reggia di Caserta . Tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, la Reggia di Caserta ha portato avanti un intenso dialogo con il Museo cinese per ...

Tempo di lettura: < 1 minutoLo History Museum 15500 chirurgiche al di . Tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, la di ha portato avanti un intenso dialogo con il cinese per ... La Bergamo nel cuore fra monumenti e fotografie del Museo delle Storie Gli appuntamenti dei sabati di luglio di una realtà molto attiva del nostro territorio. Due hashtag, #TOUR e #PHOTO, che corrispondono a un calendario di iniziative per riscoprire la città attraverso le Storie che fanno la Storia. Ci ...

Arte, formazione e ricerca Le mostre della rinascita al museo del Novecento LA NAZIONE VERGATO: Riapre il Museo Ontani e presenta un sito web dedicato

Il museo dedicato all’artista vergatese, ospitato al piano terra del municipio comunale di Vergato, sarà aperto tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Sono previste diverse misu ...

Museo Lamborghini riapre le porte al pubblico. Fino al 12 Luglio in esposizione la nuova Sián Roadster

SANT’AGATA - Riapre oggi al pubblico, segnale di parziale ritorno alla normalità, il MUDETEC, il Museo delle Tecnologie di Automobili Lamborghini, chiuso forzatamente a causa dell’emergenza Covid-19.

