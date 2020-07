Il Massimo del Gelato – Milano (Di domenica 12 luglio 2020) Il Massimo del Gelato Via Castelvetro, 18 – 20154 Milano Tel. 02/3494943 Sito Internet: www.ilMassimodelGelato.it Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,50/4,50€, panna 0,70€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAQuesta gelateria è la meta indiscussa nelle calde serate estive per chi abita in zona Sempione ma soprattutto è un’istituzione nel campo del Gelato artigianale milanese. Qui ci si fa tappa più che altro per le varie tipologie di cioccolato disponibili (10 per l’esattezza), tra cui il fondente declinato in tre diverse gradazioni di cacao (70%, 75% da noi provato e 100%), il “manama” con cocco e datteri, il classico gianduia, il cioccolato al rum, con arancio farcito candito, ecc., tutti cremosi e davvero ... Leggi su secoloditalia

