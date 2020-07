Il jazz ha la voce di Camilla Battaglia, live dal Centro Onda d'Urto (Di sabato 11 luglio 2020) Arezzo 11 luglio 2020 - "Tzuami session" al Centro Onda d'Urto di Villa Severi in collaborazione con Farrago che propone due volte a settimana concerti in streaming fruibili gratuitamente in diretta ... Leggi su lanazione

Arezzo 11 luglio 2020 - “Tzuami session” al Centro Onda d'Urto di Villa Severi in collaborazione con Farrago che propone due volte a settimana concerti in streaming fruibili gratuitamente in diretta ...

il pianista Antonino Siringo guida il quintetto (composto anche da Valentina Piccioni voce, Paolo Zampini flauto, Guido Zorn contrabbasso, Andrea Melani batteria) nel concerto dal titolo Anni ruggenti ...

