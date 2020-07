Il grillismo “malattia infantile” del populismo: racconta bugie e governa coi piedi (Di sabato 11 luglio 2020) Il grillismo come “malattia infantile” del populismo. E chissà che non sia proprio così. Del resto, un motivo ci sarà se il Conte 1 è morto e pure il Conte 2 non si sente tanto bene. L’anno scorso fu facile incolpare Salvini di aver staccato la spina sotto l’effetto del Papeete. Ma anche ora che l’Orco leghista non c’è più, il governo continua a non esserci. Non v’è dossier che non lo spacchi come una mela. Tranne, ovviamente, quello relativo alla durata della legislatura. Dipendesse solo dai leader della maggioranza giallo-rossa, non finirebbe mai: la poltrona prima di tutto. Ma è solo questo. Quanto al resto, gli stessi leader procedono allegramente in ordine sparso in attesa di tempi migliori. Il M5S rifiuta realtà e verità Che mai, ... Leggi su secoloditalia

simo26110561 : RT @SecolodItalia1: Il grillismo “malattia infantile” del populismo: racconta bugie e governa coi piedi - Carlo21077161 : RT @SecolodItalia1: Il grillismo “malattia infantile” del populismo: racconta bugie e governa coi piedi - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Il grillismo “malattia infantile” del populismo: racconta bugie e governa coi piedi - SecolodItalia1 : Il grillismo “malattia infantile” del populismo: racconta bugie e governa coi piedi - Agricolturabio1 : RT @ManuelaBellipan: @alexa5313 @ggargiulo3 Il grillismo è una malattia che ha infettato tutti. Ha ragione Iacoboni! -

Ultime Notizie dalla rete : grillismo “malattia