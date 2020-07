Il figlio dei Beckham si sposa: "Sarò il marito migliore" - (Di sabato 11 luglio 2020) Roberta Damiata Con un annuncio a sorpresa sui suoi social, Brooklyn Beckham ha chiesto alla fidanzata Nicola Anne Peltz di diventare sua moglie, promettendole di essere il miglior marito del mondo Piccoli divi crescono. Sembra ieri che Victoria e David Beckham avevano annunciato al mondo la nascita di Brooklyn e ora il figlio maggiore della famiglia più glamour del mondo sta per sposarsi. Ad annunciarlo lui stesso sul suo profilo social: "Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto di sì. Sono l'uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior papà un giorno. Ti amo piccola". L’anima gemella in questo caso è Nicola Anne Peltz modella e fresca fidanzata ... Leggi su ilgiornale

