Il Fatto Quotidiano è il giornale che cresce di più nelle vendite a maggio 2020: +45,6% (Di sabato 11 luglio 2020) È il risultato migliore fra i principali quotidiani italiani: a maggio 2020 le vendite in edicola e in digitale de Il Fatto Quotidiano sono quasi raddoppiate: +45,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo rivelano i dati di Ads sui quotidiani più diffusi in Italia. Nel mese che ha dato inizio alla fase 2 dell’emergenza Covid e alla progressiva riapertura del Paese, il nostro giornale registra il boom, mentre altre testate hanno un crollo pesante. Nella top 15 gli unici a crescere sono Il Sole 24 Ore (+1,57 per cento), il Messaggero Veneto (+2,44 per cento, pari a 893 copie in più) e il Fatto, il cui risultato è l’unico a doppia cifra. Fuori dalla classifica dati positivi anche per La Verità ... Leggi su ilfattoquotidiano

Una giovane 23enne di Acireale, è stata posta ai domiciliari dal Gip su richiesta della Procura di Catania per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione, furto in abitazione ed uso indebito di ...

Cesare Battisti, il reclamo dal carcere di Oristano: "Poco cibo e di bassa qualità, sto male"

L'ex terrrorista rosso Cesare Battisti ha fatto ricorso al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per chiedere nuove analisi mediche. Detenuto nel carcere oristanese di Massama, Battisti sostiene che i ...

