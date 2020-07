Il debito pubblico internazionale raggiunge un nuovo picco negativo (Di sabato 11 luglio 2020) Entro la fine dell’anno il debito pubblico mondiale raggiungerà il 101,5% del Pil mondiale. È il dato più alto di sempre. Una delle cause di questo picco è dato dallo stanziamento di 11mila miliardi di dollari per combattere l’emergenza Covid. Continuano a emergere, uno dopo l’altro, gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus sui conti internazionali. Questa … L'articolo Il debito pubblico internazionale raggiunge un nuovo picco negativo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

