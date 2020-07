Il Coronavirus ha ridotto sul lastrico Robert De Niro: persi 5 milioni di dollari in appena 2 mesi (Di sabato 11 luglio 2020) Il Coronavirus ha ridotto sul lastrico Robert De Niro: persi 5 milioni di dollari in appena 2 mesi Anche i vip piangono a causa del Coronavirus: è il caso dell’attore hollywoodiano Robert De Niro, sul lastrico a causa dell’epidemia di Covid-19. L’interprete di Taxi Driver e altri celebri pellicole, infatti, ha perso circa 5 milioni di dollari in appena 2 mesi. A pesare soprattutto sulle finanze dell’attore sono stati i mancati introiti della sua catena di ristoranti Nobu. Secondo quanto ricostruito, infatti, il lockdown è costato all’attore ... Leggi su tpi

Open_gol : L’attore 76enne è stato travolto dai debiti dei suoi ristoranti e la moglie ha chiesto il divorzio quando lui ha ri… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: L’attore 76enne è stato travolto dai debiti dei suoi ristoranti e la moglie ha chiesto il divorzio quando lui ha ridotto il t… - geppy2911 : Robert De Niro ridotto sul lastrico dal coronavirus a 76 anni: quanti mi... - EugenioCardi : RT @Open_gol: L’attore 76enne è stato travolto dai debiti dei suoi ristoranti e la moglie ha chiesto il divorzio quando lui ha ridotto il t… - Open_gol : L’attore 76enne è stato travolto dai debiti dei suoi ristoranti e la moglie ha chiesto il divorzio quando lui ha ri… -