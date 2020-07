Il Coronavirus e i nuovi ricoveri gravi a Cremona (Di sabato 11 luglio 2020) Luca Alini, infermiere che lavora all’ospedale di Cremona, ha scritto il 9 luglio su Facebook un post in cui ha spiegato che nel suo reparto hanno cominciato a ricoverare nuovi pazienti gravi affetti da Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il Coronavirus e i nuovi ricoveri gravi a Cremona Lo sfogo dell’infermiere è indirizzato ai negazionisti del virus: “Non è mia abitudine farmi dei selfie, né tantomeno pubblicarli su Facebook. Questo l’ho fatto questa sera alle 22 circa, al lavoro. Non è una foto di marzo o di aprile. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti COVID con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, non come a febbraio ... Leggi su nextquotidiano

