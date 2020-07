Il Comitato Centro Storico incontra l’Amministrazione: tutte le proposte sul tavolo (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato di Quartiere Centro Storico a firma del presidente Luigi Marino. In data odierna, a seguito della nota protocollata al “n. 62180 del 30-06-2020 – Posta Certificata: proposte relative alla viabilità e pulizia del Centro Storico, richiesta di intervento urgente” e su impulso dell’Assessore Carmela Coppola, con delega, tra le altre, al Volontariato ed associazionismo sociale (ivi compresi i comitati di quartiere) si è tenuto un incontro presso il Settore Mobilità con l’Assessore Ambrosone ed i suoi tecnici. Si è affrontato, punto per punto e per quanto di competenza, il contenuto della nota sopra emarginata. Gli amministratori hanno ... Leggi su anteprima24

Dopo una richiesta ufficiale in merito alla viabilità e pulizia del Centro Storico e su impulso dell’assessore Carmela Coppola, il presidente del Comitato di Quartiere ‘Centro Storico’, Luigi Marino, ...

Dall’Amministrazione serve un aiuto concreto nel mettere a disposizione delle attività una città che sia vero fulcro turistico e attrattivo del territorio". Con la ripresa degli incontri in presenza e ...

