Il caso Vannini: stasera su NOVE lo speciale (Di sabato 11 luglio 2020) stasera su NOVE alle 21:40 va in onda lo speciale Il caso Vannini, 90 minuti sulla misteriosa morte del ventenne nel 2015. Il caso Vannini arriva stasera su NOVE, alle 21:40. Si tratta di uno speciale, andato in onda in prima TV nel 2019, che ripercorre i tragici fatti che nel 2015 a Ladispoli (Roma) hanno portato alla morte del giovane Marco Vannini per mano di Antonio Ciontoli, padre della sua storica fidanzata. Lo speciale su Marco Vannini si avvale delle testimonianze dei diretti interessati, la famiglia di Marco su tutti, di documenti, intercettazioni e audio ancora inediti un anno fa. Il programma in onda stasera su NOVE non si ... Leggi su movieplayer

Caso Vannini - Martina Ciontoli chi è? Biografia : età - carriera e vita privata Martina Ciontoli è la figlia di Antonio nota per essere stata la fidanzata di Marco Vannini , ragazzo ucciso a soli 20 anni, ma non tutti conoscono: chi è, l’età, la carriera e la vita privata Martina Ciontoli e Marco ...

è la figlia di Antonio nota per essere stata la fidanzata di Marco , ragazzo ucciso a soli 20 anni, ma non tutti conoscono: chi è, l’età, la e la e Marco ... Caso Vannini - Antonio Ciontoli chi è? Biografia : Età - carriera e vita privata Antonio Ciontoli è l’uomo accusato dell’omicidio del giovane Marco Vannini , ma non tutti sanno: chi è, l’età, la carriera e la vita privata Antonio Ciontoli , Fonte foto: Instagram (@instarai3) Antonio Ciontoli ...

è l’uomo accusato dell’omicidio del giovane Marco , ma non tutti sanno: chi è, l’età, la e la , Fonte foto: Instagram (@instarai3) ... Federico Ciontoli - una sua frase potrebbe cambiare il caso Vannini? Questo articolo Federico Ciontoli, una sua frase potrebbe cambiare il caso Vannini? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federico Ciontoli è uno dei protagonisti principali del caso dell’omicidio di ...

Fa_fanculo : RT @Mamox__: Ah ma vedi poi le sorprese per il sabato sera dei #disagiati? Il caso #Vannini sul #Nove. #MarcoVannini #disagio #giustiziaper… - AndreaGnarluz : RT @Mamox__: Ah ma vedi poi le sorprese per il sabato sera dei #disagiati? Il caso #Vannini sul #Nove. #MarcoVannini #disagio #giustiziaper… - apicella57 : RT @Mamox__: Ah ma vedi poi le sorprese per il sabato sera dei #disagiati? Il caso #Vannini sul #Nove. #MarcoVannini #disagio #giustiziaper… - Mamox__ : Ah ma vedi poi le sorprese per il sabato sera dei #disagiati? Il caso #Vannini sul #Nove. #MarcoVannini #disagio… - TvItaMemories : #StaseraInTv (11 luglio 2020) #Rai1 - #UnaVocePerPadrePio #Rai2 - Tutti I Sospetti Su Mia Madre #Rai3 - Troppo For… -