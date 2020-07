Ibrahimovic, il retroscena: “Galliani mi ha detto che a 11 km da Milano c’è il mio vecchio Milan” (Di sabato 11 luglio 2020) Ancora Zlatan Ibrahimovic. Mai banale lo svedese che nel corso dell’intervista concessa a Sportweek, ha mandato diversi messaggi importanti al Milan e non solo. Arrivano ancora parole decisamente ficcanti che riguardano il suo presente e, forse, anche il suo futuro.Ibrahimovic: il retroscena con Gallianicaption id="attachment 286693" align="alignnone" width="465" Galliani (getty images)/captionNon fa giri di parole Ibrahimovic che rivela un curioso aneddoto recente: "Mi ha chiamato Galliani e mi ha detto: 'Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan'. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo". Un invito ben preciso quello arrivato dall'attuale ds del Monza che nel club ... Leggi su itasportpress

Nell'intervista in edicola oggi su Sportweek, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche della Juventus. Dal 2004 al 2006, lo svedese fu allenato da Fabio Capello e vinse due scudetti, poi revocati da Calcio ...Il Monza non vuole fermarsi e si candida ad assoluta protagonista del calciomercato estivo: nel mirino di Galliani c’è ancora Zlatan Ibrahimovic Il Monza non intende arrendersi e continua a sognare l’ ...