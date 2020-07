Ibrahimovic: «Gazidis? È uscito solo il 10% di quello che è successo. Galliani mi ha chiamato e…» (Di sabato 11 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato sulle pagine del settimanale Sportweek: queste alcuni estratti della lunga intervista Zlatan Ibrahimovic ha parlato sulle pagine del settimanale Sportweek: questi alcuni estratti della lunga intervista. Gazidis – «quello che è uscito della riunione famosa – ha dichiarato lo svedese – è solo il 10 percento di quello che è successo (ride). Ma non era cattiveria, quella. Era parlare per me e per la squadra. Parlarsi in faccia, chiaramente, per avere risposte sulla situazione, sul nostro futuro». Galliani – «Mi ha chiamato Galliani: “Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano ... Leggi su calcionews24

