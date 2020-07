Ibrahimovic: “Galliani? Mi ha detto che a 11km c’è il mio vecchio Milan” (Di sabato 11 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic intervistato da Sportweek è tornato a parlare del suo vecchio amico Adriano Galliani che per primo l’ha portato al Milan. Queste le parole dell’attaccante svedese: “Mi ha chiamato Galliani e mi ha detto “hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan”. A me piace, così si deve lavorare se fai il direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan è venuto a casa mia in Svezia: “Non me ne vado finché non vieni con me”. Mia moglie, mi ha guardato sconvolta: “questo è matto, cosa vuole?” Dobbiamo andare, le ho detto altrimenti non va via. Quando vuoi qualcosa, devi prendertela. Con i fatti, non solo a ... Leggi su alfredopedulla

Ibrahimovic - il retroscena : “Galliani mi ha detto che a 11 km da Milano c’è il mio vecchio Milan” Ancora Zlatan Ibrahimovic . Mai banale lo svedese che nel corso dell’intervista concessa a Sportweek, ha mandato diversi messaggi importanti al Milan e non solo. Arrivano ancora parole decisamente ficcanti che riguardano il suo presente e, ...

Ancora Zlatan . Mai banale lo svedese che nel corso dell’intervista concessa a Sportweek, ha mandato diversi messaggi importanti al Milan e non solo. Arrivano ancora parole decisamente ficcanti che riguardano il suo presente e, ... Milan - Zlatan Ibrahimovic : “Galliani mi ha chiamato e mi ha detto di venire al Monza” “Mi ha chiamato Galliani e mi ha detto: ‘Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan’. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo”. Lo ha rivelato ...

MrCaffeina26 : RT @Eurosport_IT: Adriano Galliani quando vuole qualcosa sa come essere persuasivo, e chissà che anche questa volta...?? ?? - zazoomnews : Ibrahimovic il retroscena: “Galliani mi ha detto che a 11 km da Milano c’è il mio vecchio Milan” - #Ibrahimovic… - infoitsport : Calciomercato Monza, rivelazione Ibrahimovic | La proposta di Galliani - Eurosport_IT : Adriano Galliani quando vuole qualcosa sa come essere persuasivo, e chissà che anche questa volta...?? ??… - OfficialZecca : RT @calciomercatoit: ??#Ibrahimovic boom: '#Galliani mi ha chiamato per il #Monza, mi piace come lavora. Vado solo in un club dove comando'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic “Galliani Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport