Ibra: “Mi ha chiamato Galliani e mi ha detto: ‘A 11 km da Milano c’è il tuo vecchio Milan!'” (Di sabato 11 luglio 2020) “Questo non è il mio Milan” ha dichiarato a SportMediaset Zlatan Ibrahimovic. E gli ha risposto subito Adriano Galliani. Lo racconta lo stesso Svedese a Sportweek. “Mi ha chiamato Galliani e mi ha detto: ‘Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan’. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia: “Non me ne vado finché non vieni con me”. Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: questo è matto, cosa vuole? Dobbiamo andare, le ho detto, o non va via. Quando vuoi qualcosa, devi ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta dello Sport : “Milan alta tensione - scontro Ibra-Gazidis. ‘Non c’è un progetto'” Non c’è pace in casa Milan. Il club rossonero si affaccia alla ripresa, con il ritorno della semifinale di Coppa Italia di domani, nella stessa condizione in cui si ritrovava prima del blocco dei campionati. Quest’oggi la ...

