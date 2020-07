I rifiutati delle vacanze: lo strano sold out per chi viene dalla Lombardia (Di sabato 11 luglio 2020) La telefonata parte dalla provincia di Bergamo verso la Sicilia, San Vito Lo Capo, come l’anno scorso. La risposta è tentennante, ma chi ha chiamato capisce benissimo: per chi viene dalle zone di massimo contagio, un posto in albergo non c’è. I rifiutati delle vacanze vengono da diverse zone della Lombardia, dalla bergamasca come dalla ex zona rossa di Codogno. Leggi su vanityfair

andreas_00007 : RT @RadioSavana: Testimonianza shock sulla vicenda degli americani rifiutati, cacciati e trattati come delle bestie dalla Lamorgese: 'Siamo… - _RoteFuchs : RT @Marco_Anile: @_RoteFuchs Magari usano la scusa delle ballerine per non dire di essere stati rifiutati ?? - Marco_Anile : @_RoteFuchs Magari usano la scusa delle ballerine per non dire di essere stati rifiutati ?? - blascokom78 : RT @RadioSavana: Testimonianza shock sulla vicenda degli americani rifiutati, cacciati e trattati come delle bestie dalla Lamorgese: 'Siamo… - annarelladippi : RT @RadioSavana: Testimonianza shock sulla vicenda degli americani rifiutati, cacciati e trattati come delle bestie dalla Lamorgese: 'Siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : rifiutati delle Il principio di realtà rifiutato Corriere della Sera Antitrust: costi occulti nelle bollette elettriche

«L'attuale struttura di costo della bolletta determina una alterazione delle scelte dei consumatori, che devono assumere le proprie decisioni senza avere piena consapevolezza di quale sia il reale cos ...

Omicidio a domicilio: il mistero della pistola che tormenta la Scozia

Un posto tranquillo Nairn è una graziosa cittadina delle Highlands, meno di diecimila abitanti ... E che abbia ucciso dopo essersi visto rifiutare una richiesta». Gli inquirenti scozzesi, però, negano ...

«L'attuale struttura di costo della bolletta determina una alterazione delle scelte dei consumatori, che devono assumere le proprie decisioni senza avere piena consapevolezza di quale sia il reale cos ...Un posto tranquillo Nairn è una graziosa cittadina delle Highlands, meno di diecimila abitanti ... E che abbia ucciso dopo essersi visto rifiutare una richiesta». Gli inquirenti scozzesi, però, negano ...