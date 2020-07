I percettori del reddito di cittadinanza non vogliono lavorare in agricoltura (Di sabato 11 luglio 2020) Qualche tempo fa qualcuno sosteneva che non c’era alcun bisogno di sanatorie nei confronti dei lavoratori stranieri dell’agricoltura perché gli italiani non vedevano l’ora di finire a zappare nei campi. All’epoca si obiettava che in effetti aver studiato per cinque o dieci o quindici anni per poi finire a fare i braccianti forse non era la massima aspirazione (d’altro canto l’Italia non vede l’ora di NON far lavorare i suoi diplomati e laureati). Il decreto Rilancio consente a chi prende il reddito di cittadinanza di lavorare nei campi, per al massimo due mesi e a patto che il guadagno complessivo non superi i duemila euro, senza per questo perdere il diritto all’aiuto o subire una decurtazione della cifra versata dallo ... Leggi su nextquotidiano

Napoli : progetti di utilità collettiva per i percettori del reddito di cittadinanza Comune di Napoli : discussione in commissione Welfare su progetti di Utilità collettiva per i percettori del reddito di cittadinanza . Durante la riunione presieduta da Maria Caniglia sono state analizzate le caratteristiche dei progetti di ...

Comune di : discussione in commissione Welfare su di Utilità per i del di . Durante la riunione presieduta da Maria Caniglia sono state analizzate le caratteristiche dei di ... Il capo dell’ANPAL voluto da Di Maio spiega che uno su dieci percettori del reddito ha trovato lavoro Domenico Parisi, il professore del Mississippi messo da Luigi Di Maio a capo dell’ANPAL, in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica spiega come va il lavoro dei Navigator e quali risultati hanno ottenuto nella ricerca del lavoro per ...

Domenico Parisi, il professore del Mississippi messo da Luigi Di a dell’ANPAL, in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica come va il dei Navigator e quali risultati hanno ottenuto nella ricerca del per ... L’ultima idea : lavoro nei campi per i percettori del reddito di cittadinanza Impiegare i percettori del reddito di cittadinanza e di ammortizzatori sociali per sostenere l’agricoltura. L’idea arriva dal ministro Nunzia Catalfo e la Lega plaude. Salvini: “Meglio tardi che mai, da tempo proponiamo questa ...

I beneficiari del reddito di cittadinanza snobbano il lavoro nei campi. Ma non è che le imprese agricole non vedano l'ora di accoglierli. Finora solo un manciata di sussidiati, poche centinaia su circ ...

Reddito di cittadinanza 2021, riforma in arrivo? Come cambierà?

È un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. È una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Il Reddito di citta ...

