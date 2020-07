I luoghi più belli d’Italia nelle serie Netflix (Di sabato 11 luglio 2020) Quando Netflix ha rilasciato Curon, la domanda che più ci si è posti non è stata volta a comprendere meglio la trama della serie quanto, piuttosto, a capire se esistesse davvero un campanile immerso nelle profondità di un lago. Allora, la risposta è arrivata puntuale. Il lago di Resia, nelle cui vicinanze il colosso dello streaming ha ambientato la propria serie televisiva, è una delle tante bellezze che circondano Curon Venosta, in Alto Adige, scelto perché «È importante lavorare sulla qualità e sull’ecosistema che ci circonda», ci ha spiegato Netflix, sottolineando come l’intenzione sia quella di «Parlare ai nostri spettatori, di aiutarli a crescere e a scoprire nuove cose». Cosa, questa, possibile solo «Innovando e scommettendo su idee e talenti». Su luoghi, alle volte. Perché Netflix, con le proprie produzioni italiane, ci ha aiutati a riscoprire le bellezze di un territorio che, spesso, è trascurato in nome di una certa esterofilia. Leggi su vanityfair

