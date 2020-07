Hockey su ghiaccio, le stelle della NHL pronte a partecipare a Milano-Cortina 2026 (Di sabato 11 luglio 2020) La proroga del contratto tra la National Hockey League (NHL) e la National Hockey League Player’s Association (NHLPA) prevede la partecipazione dei fuoriclasse dell’Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel febbraio del 2026. Per l’ufficialità manco soltanto il via libera della federazione internazionale (IIHF) e dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dato che il contratto prevede l’interruzione del torneo anche per le Olimpiadi di Pechino 2022. In questo caso si tratterebbe della sesta volta che la NHL si ferma durante le Olimpiadi dopo Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010 e Sochi 2014. Nel gennaio di quest’anno Thomas Di Paul, 26 anni, ... Leggi su sportface

Hockey su ghiaccio - Italian Hockey League 2020/2021 : confermati undici team ai nastri di partenza L’ Italian Hockey League vedrà undici compagini al via anche nella stagione 2020 / 2021 . La stagione del massimo campionato Italian o era stata interrotta a causa del coronavirus, quando la kermesse era giunta ai quarti di finale dei ...

L’ vedrà compagini al via anche nella stagione / . La stagione del massimo campionato o era stata interrotta a causa del coronavirus, quando la kermesse era giunta ai quarti di finale dei ... Hockey su ghiaccio : trovati 26 giocatori positivi al coronavirus in Nhl Nella National Hockey League (NHL) sono stati trovati 26 giocatori positivi al coronavirus in seguito all’analisi di 1.450 tamponi. Controlli che sono cominciati l’8 giugno nel campionato professionistico nordamericano di Hockey. Secondo ...

Buone notizie per gli appassionati di hockey: il derby torna su RSI

