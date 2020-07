“Ho baciato Giovanna Abate”. Sganciata la bomba dopo l’addio a Sammy: parla lui (Di sabato 11 luglio 2020) Proseguono senza sosta le voci su Giovanna Abate, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ la cui relazione con Sammy Hassan sembra ormai essere naufragata. La conferma ufficiale della loro separazione non è ancora arrivata, ma la rottura sembra ormai certa e possibilità di un riavvicinamento ce ne sono davvero pochissime. Nelle scorse ore è venuta fuori un’altra notizia che aprirebbe altri incredibili scenari. Infatti, in questa intricata vicenda amorosa entra un’altra persona. Sembra che la donna abbia trascorso del tempo insieme ad un altro giovane, Kristian, di 22 anni. E il diretto interessato ha confermato la notizia in una dichiarazione rilasciata a ‘DonnaPop’. Tra i due ci sarebbe anche stato un bacio a stampo qualche giorno fa. In un primo momento, a far circolare questa news era stata ... Leggi su caffeinamagazine

