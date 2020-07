Highlights e gol Sheffield-Chelsea 3-0, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Sheffield United-Chelsea 3-0, match della trentacinquesima giornata della Premier League 2019/2020. Continua il sogno europeo dei padroni di casa, che battono i londinesi e complicano i piani dei Blues in ottica Champions. A sbloccare la partita il gol di McGoldrick al 18′, poi un quarto d’ora dopo arriva anche il raddoppio di McBurnie per il 2-0 che fa volare lo Sheffield al sesto posto provvisorio, davanti al Wolverhampton. Nel finale arriva anche l’errore marchiano di Rudiger che permette a McGoldrick di firmare la doppietta e il 3-0 finale. Leggi su sportface

