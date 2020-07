Highlights e gol Brescia-Roma 0-3: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Brescia-Roma 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Kalinic e compagni trovano il secondo successo consecutivo e rilanciano le ambizioni di Europa della squadra di Fonseca in un match vinto interamente nel secondo tempo con le reti di Fazio, dello stesso Kalinic e soprattutto di Nicolò Zaniolo. Di seguito le azioni salienti. PAGELLE, VOTI E TABELLINO DEL MATCH Leggi su sportface

zazoomblog : DIRETTA STREAMING – Juventus – Atalanta – Risultato LIVE Gol e Highlights - #DIRETTA #STREAMING #Juventus - sportli26181512 : Sheffield United-Chelsea 3-0: Nel match valido per la trentacinquesima giornata della Premier League, netta vittori… - infoitsport : Video Lazio Sassuolo 1-2: gol e highlights - ILSOTRANTO : #LazioSassuolo Lazio-Sassuolo 1-2, gol e highlights. Rete di Luis Alberto, rimontano Raspadori e Caputo - sportface2016 : VIDEO - #PremierLeague Gli highlights di #Sheffield #Chelsea, i Blues crollano e ora rischiano grosso in ottica Cha… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il video dei gol e degli highlights di Brescia-Roma 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Kalinic e compagni trovano il secondo successo consecutivo e ...Gli highlights e i gol di Valladolid-Barcellona 0-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. Allo stadio Josè Zorrilla gli uomini di Setien passano in vantaggio al 15': tocco co ...