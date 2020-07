«Hamilton», il musical formato film in streaming su Disney +: storia e recensione (Di sabato 11 luglio 2020) Hamilton è arrivato anche in Italia, accompagnato da un hype difficile da decifrare. Chi è esposto quotidianamente alla cultura americana sapeva più o meno tutto quello che c'era da sapere sul musical che ha debuttato a Broadway nel 2015 e che dal weekend del 4 luglio è disponibile su Disney+ nella versione filmata dal vivo . Tutti gli altri ne avevano un'idea confusa. Dunque: Hamilton è musical sui padri fondatori americani, racconta la rivoluzione, la guerra contro l'Inghilterra e i primi anni della fondazione degli Stati Uniti. Il punto di vista è quello di Alexander Hamilton, una figura storica enorme, ma meno nota di Washington o Jefferson. È stato il primo Segretario del Tesoro, è considerato l'ideatore ... Leggi su gqitalia

«Hamilton» : perché non perdersi (su Disney+) il musical di Broadway Hamilton non è un musical per tutti. E chi cerchi un'esperienza di visione facile, dove non ci sia bisogno di concentrazione né lettura, è bene se ne tenga alla larga. Ma chi, invece, ha la voglia di perdersi nelle musiche ...

Hamilton - chiesta la cancellazione del musical da Disney+ : "Era uno schiavista" Hamilton , su Twitter sbarca l'hashtag #Cancel Hamilton che invoca la cancellazione del musical per il ruolo ricoperto da Hamilton nella questione della schiavitù. Hamilton , il pluripremiato musical ambientato ai tempi della Rivoluzione ...

Hamilton | Su Disney+ il musical senza sottotitoli in italiano Il fenomeno chiamato Hamilton è approdato sulla piattaforma Disney+ ma per alcuni utenti c'è stata una brutta sorpresa nello scoprire la non disponibilità dei sottotitoli in italiano. Il musical andato in scena a Broadway, ...

