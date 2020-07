GP Stiria, Leclerc sotto investigazione (Di sabato 11 luglio 2020) SPIELBERG - Charles Leclerc sotto investigazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria di Formula 1, concluse con un deludente undicesimo posto. Ci sono due investigazioni a carico del ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Solo una Ferrari nel Q3! Russell a 8 millesimi da Leclerc LIVE ? - Corriere : Gp Stiria, la pole position a Hamilton su Verstappen e Sainz. Leclerc fuori in Q2, male... - SkySportF1 : Leclerc: 'Puntato sull'assetto da asciutto. Ferrari inguidabile? No'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - infoitsport : Gp Stiria, Hamilton in pole davanti a Verstappen e Sainz. Male le Ferrari: Vettel è decimo e Leclerc 11° - Lucky61mass : F1, Gp Stiria: pole di Hamilton. Male le Ferrari: 10° Vettel, 11° Leclerc -