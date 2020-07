Governo pronto alla proroga dello stato di emergenza fino a dicembre 2020 (Di sabato 11 luglio 2020) L’attuale stato di emergenza, proclamato dal Governo lo scorso 31 gennaio, ha una validità di sei mesi. Terminerà, quindi, il 31 luglio. Durante la cerimonia del Mose a Venezia, tuttavia, il Premier Conte ha annunciato che con tutta probabilità ci sarà una proroga fino al 31 dicembre 2020. stato di emergenza: cosa significa Lo stato di emergenza permette al Governo di varare provvedimenti legati all’emergenza, sanitaria in questo caso, molto più velocemente rispetto al solito iter parlamentare. Qualora ci si trovasse ad affrontare una seconda ondata di contagi il Presidente del Consiglio potrebbe ricorrere a ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Governo pronto Stato di emergenza, Casellati: «Martedì voto di fiducia». Zingaretti: «Pd sta con il Governo» Il Messaggero Pronto il Piano contro la desertificazione in Sicilia

La Sicilia tra prime regioni italiane in Italia che si dotano di un piano di lotta alla desertificazione. La notizia arriva nel giorno dedicato proprio alla lotta alla siccità nel mondo. Il Governator ...

Stato di emergenza, Zingaretti. “Il Pd sta con il governo”. Ma la Lega: “No a poteri speciali del premier”

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dichiara che “il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia”. Ma tra i dem c’è chi – come Stefano Ceccanti, capogruppo ...

