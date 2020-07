Gol Ronaldo Juventus Atalanta 1-1: pareggio firmato CR7! Video (Di sabato 11 luglio 2020) GOL Ronaldo – La Juventus , dopo un primo tempo a fari spenti, riesce a pareggiare. La firma è di CR7 che risponde alla rete siglata da Zapata. Ronaldo trasforma dal dischetto la marcatura dell’1-1, adesso ristabilita la parità con una rete per parte. Il Video. Gol Ronaldo Juve Atalanta: pareggia CR7! Gol da Juventus. Cristiano Ronaldo chega a 27 gols na temporada. Juventus 1 x 1 Atalanta pic.twitter.com/A78V9BVvhw — Emanuel Santana (@emanuelcarimbou) July 11, 2020 Leggi su juvedipendenza

Gazzetta_it : Gol! Juventus - Atalanta 1-1, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - OptaPaolo : 1 - Cristiano #Ronaldo ha segnato il suo primo gol su punizione diretta con la maglia della Juventus, con il suo te… - SkySport : MILAN-JUVENTUS 4-2 Risultato finale ? ? #Rabiot (47') ? #Ronaldo (53') ? rig. #Ibrahimovic (62') ? #Kessié (66') ?… - SerieA : Dal dischetto Ronaldo non sbaglia. ?? La @juventusfc trova il gol del pareggio. ?? #JuveAtalanta #SerieATIM… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Juventus - Atalanta 1-1, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) -

RONALDO!!!!! Esecuzione impeccabile per il lusitano ... Poi i bergamaschi hanno iniziato a macinare gioco mettendo anche in difficoltà la squadra di Sarri fino al gol del vantaggio. I bianconeri hanno ...Che segni uno o l'altro non deve importare, quel che conta è che vinca la Juve". Il giornalista Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport durante il sorteggio di Champions League, ha parlato dell ...