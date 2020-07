Giustizia: Ue bacchetta l’Italia, paese più lento per la cause civili e commerciali (Di sabato 11 luglio 2020) Secondo l'ultima valutazione annuale della Commissione Ue basata su dati del 2018, in Italia servono in media 527 giorni per ottenere un primo grado di giudizio, il tempo più lungo in Europa dopo la Grecia Leggi su firenzepost

BRUXELLES – Ancora una volta l’Italia resta tra i Paesi Ue più lenti nel risolvere i casi litigiosi civili e commerciali. Secondo l’ultima valutazione annuale della Commissione Ue basata su dati del 2 ...

Raffaele Cantone è il nuovo capo della Procura della Repubblica di Perugia

Raffaele Cantone è il nuovo procuratore di Perugia con 12 voti favorevoli contro gli 8 per l’attuale procuratore aggiunto di Salerno Luca Masini. Sulla scelta di affidargli le redini della procura il ...

