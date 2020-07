Giulia Montanarini è nata Alice, sui social l’annuncio ufficiale (Di sabato 11 luglio 2020) Giulia Montanarini si mostra subito dopo il parto Giulia Montanarini ha partorito la piccola Alice proprio durante la giornata di oggi; lei ed il compagno Gianmaria Papa hanno annunciato la nascita della bimba pubblicando una foto della donna stanca in viso. La Montanarini si è subito mostrata a poche ore dal lieto evento, è bella come sempre, sorridente, ovviamente stravolta, sdraiata non del tutto sul letto dell’ospedale. Ci si aspettava un post proprio da lei perchè per tutta la gravidanza ha tenuto informati i suoi follower su ogni minima cosa. Tutti erano in attesa della splendida notizia che è finalmente arrivata. Della piccola Alice non ha fatto vedere altro che la manina anche se chiunque le ha chiesto di ... Leggi su kontrokultura

