Gigi Hadid, è (di nuovo) polemica sul pancione nascosto (Di sabato 11 luglio 2020) Non c’è pace per Gigi Hadid. La modella, che nel mezzo della quarantena ha annunciato di aspettare il primo figlio da compagno, Zayn Malik, è tornata a sollevare voci polemiche. E smentire, questa volta, potrebbe risultarle impresa ardua. La modella, che pochi giorni fa, piccata, ha negato di nascondere di proposito il suo pancione, si è fatta fotografare dal padre insieme ai fratelli. Sotto un albero, nella grande fattoria in Pennsylvania in cui l’intera famiglia Hadid sta trascorrendo l’emergenza sanitaria, si è seduta sull’erba, accanto al fratello Anward Hadid, alla sua fidanzata, Dua Lipa, alla sorella Bella Hadid e all’amica, Leah McCarthy. Sorridente, ha lasciato che il padre, Mohamed Hadid, pubblicasse online lo scatto. Ma la pancia, quella, l’ha fatta coprire da un’emoticon. Leggi su vanityfair

vogue_italia : ESCLUSIVA: C'è anche Gigi Hadid tra le protagoniste della nuova campagna di Chanel ???? - ilnonequilibrio : RT @Manucasy: Le foto spontanee non me le puoi fare perché non sono mica Gigi Hadid - amatisvmpre : io ho un disegno di gigi hadid che avevo iniziato un mese fa e per colpa del centro estivo non ho finito, per cui m… - 79_Alessio : RT @Manucasy: Le foto spontanee non me le puoi fare perché non sono mica Gigi Hadid - SlKim : RT @Manucasy: Le foto spontanee non me le puoi fare perché non sono mica Gigi Hadid -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid Gigi Hadid contro gli hater: «Non sto nascondendo la gravidanza. Sono orgogliosa del mio pancione» Vanity Fair Italia Fiocco rosa per Giulia Montanarini, la ex di Lorenzo Amoruso è diventata mamma

Dalla relazione tra la showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne con Gianmaria Papa è nata Alice "Sei la gioia piu'grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta AMORE MIO... BENV ...

Temptation Island, coppie e falò: cos'è successo nella seconda puntata

La seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda ogni giovedì su Canale 5, rimescola le carte: le certezze di Lorenzo Amor ...

Dalla relazione tra la showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne con Gianmaria Papa è nata Alice "Sei la gioia piu'grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta AMORE MIO... BENV ...La seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda ogni giovedì su Canale 5, rimescola le carte: le certezze di Lorenzo Amor ...