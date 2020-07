Giappone: maltempo provoca 63 morti e 16 dispersi (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - TOKYO, 11 LUG - Continuano le operazioni di soccorso nel Giappone sud-occidentale, a distanza di una settimana dall'inizio delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni e ... Leggi su corrieredellosport

lpacchin : NEWS #ticino Sale a 62 il bilancio delle vittime del maltempo - Ticinonline : Sale a 62 il bilancio delle vittime del maltempo #giappone #maltempo - serenel14278447 : In Giappone distruzione causata dal maltempo - CDuck05 : RT @teletext_ch_it: Maltempo Giappone, almeno 16 morti - giornaleprociv : - Maltempo fa strage nel Giappone del Sud @MetroNewsItalia - Computer anti-sisma @Corriere - Virus, in Italia 138… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone maltempo

Agenzia ANSA

(ANSA) - TOKYO, 11 LUG - Continuano le operazioni di soccorso nel Giappone sud-occidentale, a distanza di una settimana dall'inizio delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni e smottamen ...Una eventualità già capitata tre volte in Giappone nel 2004, 2o10 e l’anno scorso per il passaggio di tifoni. Lo stesso è accaduto ad Austin nel 2015. “Se alla fine non si dovesse essere in grado di d ...