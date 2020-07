‘Gf 16’, Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo Orlandi pubblicano il loro primo singolo di coppia e lei sui social sfoggia la nuova forma fisica (e punge chi la criticava) (Di sabato 11 luglio 2020) La passione di Valentina Vignali per la musica, e per il rap in particolar modo, è ormai nota a tutti i suoi follower. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 aveva realizzato qualche tempo fa uno dei suoi sogni più grandi: debuttare con un singolo tutto suo. Quell’esperienza, però, non è rimasta un caso isolato in quanto la modella ha deciso di andare avanti in questo percorso e, questa volta, ha voluto coinvolgere anche il suo fidanzato. Dopo la brusca rottura con Stefano Laudoni, la Vignali ha trovato finalmente la serenità accanto al fotografo Lorenzo Orlandi, col quale condivide la grande passione per la musica. I due hanno deciso così di collaborare ad un progetto per loro molto importante e, ... Leggi su isaechia

