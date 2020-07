Georgina Rodriguez allena il lato B: che spettacolo – Video (Di sabato 11 luglio 2020) Georgina Rodriguez allena il lato B: su Instagram il Video è cliccatissimo ed apprezzato, la compagna di Ronaldo si mostra sexy e provocante in tutto il suo splendore Georgina Rodriguez è una ragazza molto sportiva; d’altronde non poteva essere altrimenti essendo la compagna di Cristiano Ronaldo. I due, nella loro villa, hanno anche una palestra attrezzata di tutto punto che si dividono in egual misura. Il lusitano allena gli addominali ed i muscoli delle gambe, l’argentina allena il lato B. Ed anche stavolta, come spesso accade, ha voluto tenere informati i suoi follower pubblicando su Instagram il Video del suo allenamento. ... Leggi su bloglive

Georgina Rodriguez Instagram - décolleté esplosivo in primo piano : «Che palloni d’oro!» Lady Ronaldo continua ad incantare i suoi oltre 19 milioni di followers con degli scatti decisamente “piccanti”. Poche ore fa su Instagram Georgina Rodriguez ha pubblicato un selfie molto particolare che ha causato diversi capogiri ai ...

Lady Ronaldo continua ad incantare i suoi oltre 19 milioni di followers con degli scatti decisamente “piccanti”. Poche ore fa su ha pubblicato un selfie molto particolare che ha causato diversi capogiri ai ... Georgina Rodriguez sensuale al mare : “Ecco gli occhi per l’amore della mia vita” (FOTO) Georgina Rodriguez ha regalato ai propri seguaci uno scatto straordinario, condiviso su Instagram, che la ritrae in tutta la sua sensualità. La compagna di Cristiano Ronaldo ha divulgato un’immagine a bordo di uno yacht con meravigliosa ...

ha regalato ai propri seguaci uno scatto straordinario, condiviso su Instagram, che la ritrae in tutta la sua sensualità. La compagna di Cristiano Ronaldo ha divulgato un’immagine a bordo di uno yacht con meravigliosa ... Georgina Rodriguez sensuale al mare : “Ecco gli occhi per l’amore della mia vita” (FOTO) Georgina Rodriguez ha regalato ai propri seguaci uno scatto straordinario, condiviso su Instagram, che la ritrae in tutta la sua sensualità. La compagna di Cristiano Ronaldo ha divulgato un’immagine a bordo di uno yacht con meravigliosa ...

Francescovic17 : RT @Palvinismo1: Cristiano Ronaldo è riuscito a trombarsi Raffaella Fico,Cristina Buccino,Irina Shayk ed oea Georgina Rodriguez Chapeau a… - Palvinismo1 : Cristiano Ronaldo è riuscito a trombarsi Raffaella Fico,Cristina Buccino,Irina Shayk ed oea Georgina Rodriguez Ch… - Palvinismo1 : Sogno una donna mixata tra Barbara Palvin e Georgina Rodriguez - Palvinismo1 : Comunque volevo dire la mia top 10 di ragazze Barbara Palvin Madison Beer Georgina Rodriguez Alexis Ren Miriam Leon… - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Oggi parliamo di Georgina Rodriguez (influencer) Le foto (v.m.18): -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez «Tanta roba», Georgina Rodriguez décolleté esplosivo in primo piano: «Che palloni d'oro!» UrbanPost Georgina Rodríguez, allenamento da urlo per lady Ronaldo VIDEO

Georgina Rodriguez, alias lady Ronaldo, in uno sei suoi allenamenti da urlo: fan in delirio (video Instagram - @georginagio).

Temptation Island 2020, i cinque momenti imperdibili della seconda puntata

La seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda giovedì 9 luglio su Canale 5, ha mantenuto alti gli standard quanto a momenti esilaranti e avvincenti a tutti i telespettatori collegati. La secon ...

Georgina Rodriguez, alias lady Ronaldo, in uno sei suoi allenamenti da urlo: fan in delirio (video Instagram - @georginagio).La seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda giovedì 9 luglio su Canale 5, ha mantenuto alti gli standard quanto a momenti esilaranti e avvincenti a tutti i telespettatori collegati. La secon ...