Genoa-Spal, la lista dei convocati di Nicola: c’è Romero (Di sabato 11 luglio 2020) La lista dei giocatori convocati da Davide Nicola per Genoa-Spal, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Il tecnico dei liguri ritrova a disposizione Romero; nessun altra assenza per infortunio o per squalifica dopo la rifinitura al Centro Sportivo Signorini. Di seguito l’elenco completo dei giocatori del Genoa per la gara di domani. Portieri: Perin, Ichazo, Marchetti. Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Romero, Ghiglione, Masiello, Biraschi, Ankersen, Soumaoro. Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Schone, Eriksson, Sturaro, Cassata, Rovella, Behrami. Attaccanti: Sanabria, Falque, Destro, Pinamonti, Pandev, Favilli. Leggi su sportface

Genoa - Nicola : "Spal? Dobbiamo avere il fuoco dentro" GENOVA - "Una partita che vogliamo vincere. Ci siamo fatti il mazzo e avrei pagato per poter essere in queste condizioni nelle ultime sette gare" . Davide Nicola , allenatore del Genoa , presenta così ...

GENOVA - "Una partita che vogliamo vincere. Ci siamo fatti il mazzo e avrei pagato per poter essere in queste condizioni nelle ultime sette gare" . Davide , allenatore del , presenta così ... Genoa-Spal - Di Biagio : “Utopia recuperare il Lecce” “Questa squadra è ultima da inizio dell’anno. Quando sono arrivato ho cercato di giocare le partite per vincerle, imponendo il gioco ma non ci siamo riusciti“. Luigi Di Biagio non nasconde la delusione nel corso della ...

“Questa squadra è ultima da inizio dell’anno. Quando sono arrivato ho cercato di giocare le partite per vincerle, imponendo il gioco ma non ci siamo riusciti“. Luigi Di non nasconde la delusione nel corso della ... Spal - Di Biagio : “Utopico pensare di raggiungere il Lecce. Proviamo a scalare la classifica iniziando dal Genoa” Dopo la sconfitta casalinga per 0 a 3 contro l'Udinese, la Spal prova a dare un senso al suo campionato che la vede fanalino di coda con pochissime possibilità di evitare la Serie B. Mister Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla ...

